شرطة أبوظبي تكرّم متميزي الملتقى القيادي الثاني

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ملتقى القيادة الثاني لعام 2024 تحت شعار «التكريم» وبحضور مديري القطاعات الشرطية وكبار الضباط ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الاعتزاز بالإنجازات المتلاحقة التي تحققها إمارة أبو ظبي في استدامة الأمن والأمان وثمن دعم القيادة الرشيدة لمنظومة العمل الشرطي وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في التنافسية العالمية، ودعا إلى أهمية اتباع أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والأمني.

وكرم أصحاب الإنجازات والميداليات، معرباً عن تقديره للإنجازات المتميزة على مستوى الحصول على الجوائز المحلية والعالمية في مختلف القطاعات الشرطية، وقدم الشكر للمنتسبين المتميزين على اهتمامهم بالابتكار والإبداع لدفع الجهود الاستباقية لشرطة أبوظبي للمستقبل عبر تبني منظومات مبتكرة للأعوام المقبلة.