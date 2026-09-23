وزارة الدفاع تنظم ندوة للتعريف بإسهامات المرأة الإماراتية في قطاع الدفاع

نظمت وزارة الدفاع، "ندوة المرأة في قطاع الدفاع"، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، ولتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مختلف ميادين العمل الوطني، خاصةً في قطاع الدفاع.



وتأتي الندوة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، وضمن احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، وذلك على مدى شهر كامل، بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.



وأكدت جلسات الندوة أن المرأة الإماراتية في قطاع الدفاع قطعت مسيرة متميزة، انتقلت خلالها من مراحل التأسيس والتأهيل العسكري إلى مجالات أكثر تخصصاً ومسؤولية، وأثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام في منظومة العمل الدفاعي، بما يعكس ما حظيت به من دعم وتمكين أسهم في تعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل الوطني.



وتناولت جلسات الندوة محورين رئيسيين، شملا مساهمة المرأة في تشكيل مستقبل الدفاع الوطني، ودورها في تطوير القدرات المستقبلية في قطاع الدفاع، وإعداد الجيل القادم من المرأة الإماراتية لتولي المناصب القيادية، بمشاركة نخبة من الخبرات العسكرية والقيادية والتجارب النسائية في وزارة الدفاع.



وهدفت الجلسات إلى الاستفادة من التجارب والخبرات، ومناقشة تمكين المرأة في قطاع الدفاع، بما يسهم في تطوير قدراتها وتوسيع فرصها المهنية وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في صناعة مستقبل قطاع الدفاع.



وعكست المشاركات في الندوة ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور فاعل في مسيرة العمل الوطني، مؤكدةً أهمية مواصلة الاستثمار في قدراتها وكفاءاتها، بما يعزز إسهامها في حاضر الوطن ومستقبله، ويواكب تطلعات الدولة نحو ترسيخ منظومة دفاعية أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة متطلبات المستقبل.



