«إيروسينس» تحصل على منحة من القوات الجوية الأمريكية

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وشركة بوينج، على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، حصول شركة «إيروسينس»، إحدى الشركات المحتضنة ضمن برنامج السديم، على منحة الزيادة التمويلية التكتيكية (TACFI)، من برنامج AFWERX، التابع للقوات الجوية الأمريكية، وذلك لدعم تطوير منصة AeroISU المتخصصة في تعزيز تتبع الشحنات، ورفع جاهزية العمليات.

ويُعد برنامج السديم مبادرة مشتركة بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبوينج، لدعم الشركات التقنية الواعدة.

وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: «نركز على الاستثمارات التي تحقق نتائج ملموسة لدولة الإمارات، من خلال بناء القدرات الوطنية، وتطوير الكفاءات، وتعزيز قاعدة صناعية دفاعية مستدامة، ومن خلال برنامج السديم، وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل دعم الشركات الواعدة، وتسريع تطوير التقنيات التي تسهم في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز النمو الصناعي».

وقال فينس لوجسدون نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية والتسويق الاستراتيجي لدى شركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن: «تلتزم بوينج بدعم الابتكار، وتعزيز التعاون في قطاع الطيران والفضاء، وتعكس هذه المحطة البارزة ريادة توازن في تطوير القدرات الوطنية الاستراتيجية».

وقالت ماريا مارتينيز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «إيروسنس»: «يمثل هذا التمويل خطوة مهمة في تطوير تقنياتنا، ويعكس الثقة في رؤيتنا لتقديم حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز الخدمات اللوجستية الدفاعية».