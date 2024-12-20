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الإمارات

تفاهم بين «الدفاع» ومركز تريندز للبحوث والاستشارات

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البيان

أبوظبي
سعيد اليماحي ومحمد العلي عقب التوقيع
سعيد اليماحي ومحمد العلي عقب التوقيع

وقعت وزارة الدفاع ممثلة بكلية الدفاع الوطني مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية.

وقع المذكرة من جانب الوزارة العميد الركن سعيد حسن اليماحي، قائد كلية الدفاع الوطني، وعن المركز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للتطوير في المجال الأكاديمي ومجالات البحث العلمي وتنظيم الفعاليات، والاستفادة من الخبرات والتجارب لضمان استمرارية التأهيل والتطوير وفقاً لأعلى المعايير.