«إيدج» و«ليوناردو» تتعاونان لتطوير أجهزة استشعار دفاعية

أعلنت مجموعة إيدج وشركة ليوناردو عن التفاصيل المتعلقة بتأسيس مشروعهما المشترك الجديد، والذي سيتولى تصميم وتصنيع وتسويق أنظمة وأجهزة استشعار دفاعية متقدمة، تشمل الرادارات الجوية المخصصة لمنصات التخفي من الجيل الجديد، ورادار

Kronos Grand Mobile High Power HP، وأنظمة إدارة القتال، وأجهزة الاستشعار متعددة المهام للطائرات.

يشكّل المشروع منصة لتسويق طائرة التدريب والمقاتلة M-346 وغيرها من القدرات الدفاعية في الأسواق الأوروبية والدولية، ويستند إلى التعاون القائم بين الشركتين، ليجمع بين المرونة الصناعية والوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن «ليوناردو» تمتلك عقوداً من الخبرة والتميّز الهندسي في مجالات الرادارات وأنظمة إدارة القتال، فيما تتمتع إيدج بالقدرات الصناعية والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق، بما يتيح إيصال هذه التقنيات المتقدمة إلى العملاء بوتيرة أسرع.

وأضاف أنه من خلال هذا المشروع المشترك، سنمتلك المقومات اللازمة لتطوير بعض أكثر أنظمة وأجهزة الاستشعار تقدماً على مستوى العالم، إضافة إلى فرص تجارية تتجاوز 4 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.