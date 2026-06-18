«إيدج» و«نافال» تطوران أنظمة للدفاع الجوي البحري

وقّعت «إيدج»، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، ومجموعة نافال (NAVAL) العالمية العاملة في أنظمة الدفاع البحري وحلول الأمن البحري، اتفاقية خلال معرض «Eurosatory 2026»، لإجراء سلسلة من تجارب الإطلاق لصاروخ الدفاع الجوي «سكاي نايت» من هالكن باستخدام نظام الإطلاق متعدد الأغراض والوحدات «رامبارت» التابع لمجموعة نافال.

وتمثّل الاتفاقية، الموقعة بين نافال وهالكن، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج» والمتخصصة في إنتاج الأسلحة الذكية، المرحلة التالية من التعاون بين الشركتين.

حيث ستدعم دمج صاروخ «سكاي نايت» مع نظام رامبارت، بما يوسع الخيارات المحتملة للمشغلين البحريين الباحثين عن قدرات دفاع جوي مرنة، ومتعددة الطبقات في مواجهة التهديدات الجوية المتطورة.

وستُجرى سلسلة التجارب في دولة الإمارات بين عامي 2026 و2027، على أن تبدأ بمرحلة اختبارات برية قبل الانتقال إلى العروض البحرية، وسيجمع البرنامج بين خبرات مجموعة نافال في دمج أنظمة القتال البحري وتكنولوجيا إطلاق الأسلحة، وقدرات هالكن المتقدمة في تطوير وتصنيع الصواريخ.

وتعكس جهود الدمج التزاماً مشتركاً بتقديم حلول دفاعية قابلة للتكيف وفعالة من حيث التكلفة، تلبي المتطلبات العملياتية الناشئة عبر مجالات متعددة.

ويسعى التعاون، من خلال دمج نظام دفاع جوي قصير المدى عالي التطور مع بنية إطلاق بحرية معيارية، إلى منح المشغلين مرونة عملياتية أكبر، وتعزيز الجاهزية لتنفيذ المهام، وتوفير قدرات أكثر فاعلية في مواجهة بيئات تهديد متزايدة التعقيد.