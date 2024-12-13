«حصن الاتحاد».. رؤية موحدة لضمان أمن الوطن واستقراره

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تنطلق اليوم النسخة العاشرة من «حصن الاتحاد 10» في مدينة العين في تمام الساعة الرابعة مساءً بشعار «فخـــــر ووفـــاء، عهـــد وولاء، أمـــن ونمــــاء».

تحضيرات

وتشهد التحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق العرض العسكري تكاملاً بين 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تتعاون مع وزارة الدفاع في تنظيم الحدث وذلك لضمان نجاحه وتقديمه بأعلى مستويات الاحترافية.

وتمضي الاستعدادات قدماً لتنفيذ النسخة الحالية، حيث تم تجهيز ساحة العرض في مطار العين الدولي التي تتسع لـ26 ألفاً من الحضور.

وتم تنسيق الجهود بين قوات رئيسية هي: القوات البرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وحرس الرئاسة، والطيران المشترك، والحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، إلى جانب الجهات المساندة لوزارة الدفاع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مما يعزز التفاعل السلس بين القوات المختلفة المشاركة في الحدث، ويعكس في الوقت ذاته الرؤية الموحدة التي تؤكد على أهمية العمل الجماعي بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان أمن الوطن واستقراره.

وتأتي هذه الاستعدادات لتعكس مدى التزام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بإظهار جاهزيتها، وإلقاء الضوء على الحرفية العالية التي تميز أداء أفرادها، مما يعزز من مكانة «حصن الاتحاد» كحدث وطني يبرز قوة وتلاحم مؤسسات الدولة وتميز قواتها المسلحة.

وشهدت النسخ التسع الماضية من حصن الاتحاد تعاوناً متميزاً بين وزارة الدفاع وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة لتنظيم العروض العسكرية التي تنقلت بين مختلف الإمارات منذ العرض العسكري الأول الذي نظّم في كورنيش أبوظبي في مارس من العام 2017.