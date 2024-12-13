رئيس هيئة العمليات والتخطيط يحضر اجتماع اللجنة التحضيرية بالرياض

حضر اللواء الركن أحمد علي بيشوه، رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري، اجتماع اللجنة التحضيرية لإعداد خطة العمل العسكري المشترك لعام 2025، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 9 - 10 ديسمبر الجاري.

اعتماد

يأتي الاجتماع ضمن إطار المناقشة والتحضير واعتماد خطة اجتماعات العمل العسكري الخليجي المُشترك للعام 2025، والمساهمة في دعم مسيرة العمل، وتعزيز التكامل العسكري في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة عدد من مجالات التعاون العسكري القائم بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استقبال

من جهة أخرى، استقبل اللواء الركن أحمد علي بيشوه رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري، الفريق بحري جستين جونز قائد العمليات المشتركة الأسترالي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط الجانبين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون الدفاعي بين البلدين.