قائد الطيران المشترك يطّلع على برامج كلية زايد الثاني العسكرية

استقبل العميد الركن عبدالله محمد الظاهري، قائد كلية زايد الثاني العسكرية، العميد الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك بمدينة العين، يرافقه عدد من الضباط والمسؤولين.

تأتي هذه الزيارة بهدف لقاء القادة مع منتسبي الكليات العسكرية، ودعم مسيرة التطوير المستمر في مجال التعليم والتدريب.

واطَّلع قائد الطيران المشترك على أحدث البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية لطلابها من أجل إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على خدمة الوطن، وأشاد بالدور الذي تقوم به في رفد القوات المسلحة بكوادر في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.