الإمارات تبرز حضورها الدفاعي ضمن فعاليات معرض يوروساتوري في باريس

يفتح الجناح الوطني لدولة الإمارات أبوابه اليوم في معرض «يوروساتوري 2026»، الحدث الدولي الأبرز في مجال الدفاع والأمن في أوروبا، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى 19 يونيو الجاري.

ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأمن السيبراني، وتقنيات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة العمليات عن بُعد، والحلول الأمنية المتقدمة، وإدارة الأزمات، والمرونة الصناعية.

ويقام الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظمه مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، ليضع قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة، والذي يستقطب أكثر من 2100 عارض من أكثر من 65 دولة.

ويشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في معرض «يوروساتوري 2026» بهدف توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الصناعي، من خلال وفد يضم نخبة من القيادات العليا، حيث تعمل مديرياته في مجالات المشتريات وتخطيط القدرات والتطوير الصناعي وسلاسل القيمة المحلية والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية وترسيخ تنافسيتها على المدى الطويل.

وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن قطاع الدفاع والأمن العالمي يشهد تحولات متسارعة تتطلب مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

مؤكداً حرص المجلس على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص تدعم منظومة دفاعية وصناعية أكثر تقدماً واستدامة. وفي سياق متصل، تستعرض مجموعة «إيدج» خلال مشاركتها في «يوروساتوري 2026» مجموعة متكاملة من الحلول الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.

تشمل أنظمة كهروبصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرادار، والطائرات من دون طيار، والذخائر وصواريخ كروز عالية الكفاءة، بما يعكس تطوير قدرات قابلة للتوسع وجاهزة لمختلف المهام.

كما تقدم المجموعة حلولاً في الأمن السيبراني، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والأسلحة الموجهة بدقة، والذخائر، إضافة إلى قدرات في الفضاء وأنظمة مراقبة الأرض والدفاع الجوي، بما يعكس تكاملها عبر المجالات المختلفة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، إن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لإبراز الحلول والتقنيات التي تطورها المجموعة، مشيراً إلى أن تأسيس «إيدج أوروبا» يمثل نقطة تحول في مسيرة التوسع والتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

من جانبه، قال سعيد المنصوري، مستشار المعارض العسكرية والدفاعية في مجموعة «أدنيك»، إن مشاركة الجناح الوطني تعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي، لافتاً إلى دور «أدنيك» في الترويج لفعالياتها الدفاعية الكبرى مثل «آيدكس» و«نافدكس» و«آيسنار».

ويضم الجناح شركات إماراتية رائدة في قطاعي الدفاع والأمن، من بينها «إيدج جروب»، و«ريسورس للصناعات»، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، حيث تستعرض أحدث قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك عالمي موثوق به. كما يوفر الجناح منصة لعرض الحلول أمام المستثمرين والشركاء الدوليين، وفتح فرص للتوسع في الأسواق العالمية.

وفي إطار مشاركتها، تستعرض «ريسورس للصناعات» طائرات مسيّرة وأنظمة دفاعية متقدمة تشمل H500 وV-15 و(MALE)، إضافة إلى حلول الحرب الإلكترونية ومواجهة الطائرات المسيّرة ومركبات مدرعة وأنظمة ميدانية. وقال محمد عايش، مدير الاستحواذ والتطوير في الشركة، إن المشاركة تعكس التزام الدولة بالابتكار في قطاعي الدفاع والأمن.

وأكد نيتين كاليا، العضو المنتدب في شركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، أن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التعاون واستعراض حلول متقدمة في أنظمة الكابلات والتوصيلات الدفاعية.