«توازن» مُمكّن استراتيجي للصناعات الدفاعية الوطنية في معرض يوروساتوري

يرسخ مجلس التوازن للتمكين الدفاعي موقعه مُمكّناً استراتيجياً لمنظومة الدفاع والأمن الوطنية، من خلال حضوره في معرض يوروساتوري 2026 للدفاع والأمن، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في القطاع، والمُقام في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026 تحت شعار «استشراف تحديات الدفاع والأمن».

ويواصل المجلس، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، دعم وتمكين الشركات الوطنية، وتعزيز حضورها تحت جناح وطني موحد، ليفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، ويسهم في بناء شراكات نوعية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتطوير القدرات الوطنية، دعماً لنمو القاعدة الصناعية الدفاعية، ويعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

يضم وفد المجلس مطر علي الرميثي، مدير عام مديرية التخطيط والمشتريات، وشريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي، إلى جانب ماجد أحمد الجابري، المدير التنفيذي لقطاع برنامج التوازن الاقتصادي، وماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع البحث والتطوير.

وتضطلع المديريات المشاركة بأدوار تكاملية ضمن مسارات عمل مترابطة، تعكس النهج المؤسسي، الذي يتبناه المجلس؛ حيث تركز مديرية التخطيط والمشتريات على دعم مسارات الاستحواذ الدفاعي، وبناء الشراكات المرتبطة بمتطلبات القدرات المستقبلية، فيما تواصل مديرية التطوير الصناعي استكشاف فرص النمو الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

كما يشكل الوجود في هذا الحدث فرصة لإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية والنقاشات المتخصصة مع الجهات الحكومية والشركات الدفاعية الأوروبية والعالمية والمؤسسات البحثية الرائدة، بما يتيح تبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون جديدة، تسهم في تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: «يشهد قطاع الدفاع والأمن العالمي تحولات متسارعة، تعيد تشكيل مفاهيم الجاهزية والقدرة والتنافسية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

ومن هذا المنطلق يحرص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على توسيع نطاق تعاونه مع الشركاء الدوليين، واستكشاف الفرص، التي تسهم في دعم منظومة دفاعية وصناعية وطنية أكثر تقدماً واستدامة».