«الدفاع» تبدأ مقابلات إعداد «الكفاءات القيادية»

أعلنت وزارة الدفاع بدء تنفيذ مرحلة المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور، وذلك على مدى ٤ أسابيع في مختلف إمارات الدولة، عقب استكمال مراحل «تقييم الكفاءات القيادية» التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وذلك تمهيداً لإطلاق مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أعلى معايير الجاهزية والانضباط والتميز القيادي.

وأكدت الوزارة أن الانتقال إلى مرحلة المقابلات يأتي استكمالاً للمراحل التقييمية التي شهدت تفاعلاً وطنياً واسعاً ومستويات عالية من الالتزام، بما يعكس وعي الشباب الإماراتي وأسرهم بأهمية المشاركة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد قيادات المستقبل وتعزيز منظومة الأمن الوطني للدولة.

وأوضحت أن «تقييم الكفاءات القيادية» يمثل عملية منهجية متكاملة تهدف إلى قياس وتحليل القدرات القيادية لدى الشباب الإماراتي، من خلال تقييم مهاراتهم وسلوكياتهم وأدائهم في مواقف متعددة، بما يسهم في تحديد مستوى جاهزيتهم للأدوار القيادية المستقبلية وفق معايير علمية ومهنية دقيقة، تتماشى مع توجهات الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري الوطني.

وأضافت الوزارة أن التقييم استهدف طلبة الثانوية العامة المواطنين من الذكور في القطاعين الحكومي والخاص، وتم تنفيذه عن بُعد عبر الأجهزة الشخصية للطلبة من خلال منظومة رقمية متكاملة.