جناحنا الوطني يشارك بمعرض الدفاع والطيران في إسطنبول 5 مايو

يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات تحقيق النجاحات الاستثنائية بمعارض الدفاع العالمية، ويستعد للمشاركة في المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA 2026)، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو 2026 في مركز إسطنبول للمعارض. ويعد المعرض إحدى أبرز الفعاليات العالمية في قطاعات الدفاع والطيران والأمن، حيث يستقطب أكثر من 1,700 جهة عارضة، والآلاف من الزوار من أكثر من 120 دولة.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، وعلى مدار خمسة أيام، ويشكل الجناح منصة رئيسية لاستقبال الوفود الدولية وقادة قطاعي الدفاع والأمن وصناع القرار، بما يتيح عقد اجتماعات رفيعة المستوى، وتعزيز الشراكات الجديدة، في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة عالمياً في الابتكار الدفاعي والتعاون الصناعي.

7 جهات وطنية

ويضم الجناح في المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026 سبع جهات وطنية بارزة، تشمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، و«إيدج جروب»، ومجموعة «كالدس»، و«إيه إيه إل جروب»، ومجلة الجندي، و«درع الوطن»، إلى جانب مجموعة «أدنيك»، ويوفر الجناح منصة متكاملة لهذه الجهات لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها الدفاعية المتقدمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والأنظمة غير المأهولة أمام جمهور دولي واسع، كما تسهم مجلة «الجندي» و«درع الوطن»، بصفتهما شريكين إعلاميين رسميين، في تقديم تغطية شاملة للحدث، وتعزيز تبادل المعرفة، بما يدعم إبراز حضور دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي المرموق.

دعم

وبصفتها الجهة المنظمة للجناح الوطني لدولة الإمارات تواصل مجموعة «أدنيك» دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية على الساحة العالمية، من خلال الترويج لأبرز الفعاليات الدفاعية التي تستضيفها الدولة، بما في ذلك دورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي (آيديكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس)، إضافة إلى المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، ومعرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس)، ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس).

كما يسلط الجناح الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة والمجتمع الدفاعي العالمي.

ويدعو الجناح الزوار إلى زيارة جناح دولة الإمارات في القاعة 1A-07 بمركز إسطنبول للمعارض، حيث يمكنهم التواصل مع كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية، والاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة، التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.