وزارة الدفاع تدشن «قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني» المحمولة جواً

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله - أعلنت وزارة الدفاع عن تدشين قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني المحمولة جواً التابعة لقيادة حرس الرئاسة، وذلك خلال حفل الاصطفاف المهيب "وقفة ولاء" الذي أقيم في منطقة السميح.

شهد الحفل تأدية قسم العلم أمام راعي الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله -، في حدثٍ يجسد رؤية القيادة الحكيمة نحو تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في تقنيات وأساليب الدفاع.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لترسيخ التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار العسكري وتطوير منظومة دفاعية متقدمة قادرة على التصدي لأكثر التحديات تعقيداً وضمان أمن واستقرار الوطن. يُعد تدشين القيادة الجديدة للقوات المحمولة جواً إنجازاً نوعياً يعزز التفوق العملياتي للقوات المسلحة، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على بناء جيش وطني قوي، مجهز بأحدث التقنيات ومتكامل الجاهزية لمواجهة متطلبات الحاضر والمستقبل.