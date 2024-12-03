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الإمارات

محمد بن راشد يقلد ضباط وضباط صف وسام الإمارات العسكري

  • بتوجيهات رئيس الدولة وتقديراً للجهود المبذولة في مرحلة التأسيس
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البيان

محمد بن راشد ومنصور بن زايد وحمدان بن محمد وعمار النعيمي ومحمد الشرقي وراشد المعلا وصقر غباش وحامد وخالد بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد المزروعي وعيسى المزروعي
تصوير : خليفة عيسى
محمد بن راشد ومنصور بن زايد وحمدان بن محمد وعمار النعيمي ومحمد الشرقي وراشد المعلا وصقر غباش وحامد وخالد بن زايد ونهيان بن مبارك ومحمد المزروعي وعيسى المزروعي
محمد بن راشد في حديث مع هزاع وسيف بن زايد
محمد بن راشد في حديث مع هزاع وسيف بن زايد
محمد بن راشد خلال تقليد إسماعيل البلوشي الوسام
محمد بن راشد خلال تقليد إسماعيل البلوشي الوسام
محمد بن راشد خلال تقليد حميد الخاطري الوسام
محمد بن راشد خلال تقليد حميد الخاطري الوسام
محمد بن راشد يقلد أحمد بن طحنون الوسام بحضور سلطان بن خليفة ومحمد القرقاوي وأحمد الزعابي وعيسى المزروعي
محمد بن راشد يقلد أحمد بن طحنون الوسام بحضور سلطان بن خليفة ومحمد القرقاوي وأحمد الزعابي وعيسى المزروعي
محمد بن راشد يقلد راشد الحبسي الوسام بحضور صقر غباش ومحمد القرقاوي وأحمد الزعابي وعيسى المزروعي
محمد بن راشد يقلد راشد الحبسي الوسام بحضور صقر غباش ومحمد القرقاوي وأحمد الزعابي وعيسى المزروعي
محمد بن راشد يقلد محمد الجابري الوسام
محمد بن راشد يقلد محمد الجابري الوسام
أحمد بن طحنون وراشد الحبسي وحميد الخاطري ومحمد الجابري وإسماعيل البلوشي
أحمد بن طحنون وراشد الحبسي وحميد الخاطري ومحمد الجابري وإسماعيل البلوشي
جنود الوطن سياج الاتحاد
جنود الوطن سياج الاتحاد

دبي ــ البيان
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وفي مناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات المسلحة وسام الإمارات العسكري تقديراً للجهود المبذولة في مرحلة التأسيس والبناء ضمن تفعيل قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وقلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى للواء ركن طيار أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، كما قلّد سموه وسام الإمارات العسكري من الطبقة الثانية لكل من العميد راشد عبد الله الحبسي، والعقيد حميد راشد الخاطري. كما قلّد سموه وسام الإمارات العسكري من الطبقة الخامسة لكبير الوكلاء محمد خليفة الجابري ووكيل أول إسماعيل عباس البلوشي.