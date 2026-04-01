عدوان إيران يتحطم على صخرة دفاعاتنا

قرقاش: فخورون بقواتنا التي تحمي الدار بوجه العدوان الإيراني الغاشم الحاقد

واصل النظام الإيراني عدوانه على دولة الإمارات لليوم 32 على التوالي، حيث تصدت دفاعاتنا الجوية أمس لـ8 صواريخ باليستية و4 صواريخ جوالة و36 طائرة مسيرة قادمة من إيران، ليصل مجموع الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت الإمارات منذ بدء العدوان إلى 2429، صدت قواتنا المسلحة الغالبية العظمى منها وبنسبة تقترب من الكمال، وليتحطم العدوان على صخرة قواتنا المسلحة بكفاءة وشجاعة ويقظة، صانت سيادة الدولة وأمنها واستقرارها وحمت مصالحها ومقدراتها الوطنية، وأبقت إيقاع الحياة اليومية في الإمارات على حالته الطبيعية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وفي رسالة حزم تؤكد صلابة إرادتها وعزمها على صد العدوان والإرهاب.

وفي هذا الإطار، أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بدور ضباط وجنود قواتنا المسلحة، وبكل من يعمل على حماية الوطن، من ضباط وشرطة ومسعفين وإطفائيين.

وأكد عبر منصة «إكس»، أن تضحياتهم هي الدرع التي تحمي الوطن وتصون أمنه في وجه أي تهديدات خارجية.

وقال معاليه: «‏تحية فخر واعتزاز لضباط وجنود قواتنا المسلحة الأبية، ولكل ضابط وشرطي ومسعف وإطفائي، فخرنا الذي نعتز به، سيوف الحق والحصن الحصين الذي يحمي الدار، ويصون أمنها في وجه عدوان إيراني غاشم حاقد». وأضاف معاليه: «‏وكما قال الشاعر: وجدتهم أعطوا الشجاعة حقها».