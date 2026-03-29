دفاعاتنا الجوية تتصدى لـ 2285 صاروخاً ومسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع 20 صاروخاً باليستياً و37 طائرة مسيّرة قادمة من إيران، ليبلغ بذلك إجمالي ما تعاملت معه الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة 2285 صاروخاً ومسيّرة، بواقع 398 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1872 طائرة مسيّرة.

وذكرت وزارة الدفاع أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 178 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلاديشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الإندونيسية، السويدية والتونسية.

من جهتها، أكدت الجهات المختصة في أبوظبي أن الحادث الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والناجم عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، أسفر عن وقوع حريق ثالث، كما أكدت وقوع إصابة إضافية لشخص من الجنسية الباكستانية نتيجة الحادث، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ست إصابات بين الخفيفة والمتوسطة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة نجحت في السيطرة على الحرائق الـ3، وتواصل الآن عمليات التبريد، وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.