وزارة الدفاع تنعى متعاقداً مدنياً مغربياً استشهد في البحرين إثر اعتداء صاروخي إيراني

نعت وزارة الدفاع أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف أراضي المملكة.

وذكرت الوزارة أن الاعتداء الإيراني أسفر كذلك عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع أوضاعهم الصحية.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.