Al Bayan
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ 2001 صاروخ وطائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة

  • التعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيّرة أمس
وزارة الدفاع على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات

التصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية أمس مع 10 صواريخ باليستية، و45 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 314 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1672 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية، وإصابة 157 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلاديشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإريترية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.