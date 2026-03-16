دفاعاتنا الجوية تتصدى لـ 1919 صاروخاً ومسيّرة منذ بداية العدوان الإيراني

ريم الهاشمي:

نظامنا الدفاعي حافظ على بيئة آمنة واقتصاد الإمارات صخرة صلبة

القواعد العسكرية في الإمارات لم ولن تستخدم لشن هجمات ضد إيران

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس وفي اليوم السادس عشر للعدوان الإيراني السافر مع 4 صواريخ باليستية، و6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1606 طائرات مسيّرة، بمجموع 1919 صاروخاً ومسيّرة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مظاهر الحياة الطبيعية في الإمارات تعكس حالة الثقة والاستقرار رغم التحديات.

وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «مساء البارحة توجهت إلى اجتماع مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية في دبي، فإذا بالشارع الذي يقع فيه مبنى المؤسسة نابض بالحياة والنشاط والحركة.

هكذا هي الإمارات في صمودها أمام العدوان الإيراني الغاشم، تمضي الحياة اليومية بثقة واطمئنان»، مضيفاً «نتعايش مع التحديات، لكننا لا ننسى».

من جانبها قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن نظام الدفاع الجوي الإماراتي المكون من 6 طبقات، تم دمجه مع أنظمة متعددة أخرى، نجح في الحفاظ على بيئة آمنة، رغم الهجمات المستمرة.

ووصفت في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز أستراليا» استخدام إيران مضيق هرمز أداة للضغط بأنه محاولة لزعزعة قوة اقتصادات الخليج، مشددة على أن اقتصاد الإمارات يظل صخرة صلبة.

وقالت، إن طهران تجاوزت الأهداف العسكرية إلى استهداف البنية التحتية المدنية. وشددت على أن القواعد العسكرية في الإمارات لم ولن تستخدم لشن هجمات ضد إيران، متسائلة عن سبب لجوء طهران لتصفية حساباتها مع واشنطن وإسرائيل عبر استهداف جيرانها.