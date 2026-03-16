دفاعاتنا الجوية تتصدى بكفاءة لـ 1919 صاروخاً ومسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة

التصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع 4 صواريخ باليستية، و6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1606 طائرات مسيّرة بمجموع 1919 صاروخاً ومسيّرة.

ونتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسيات الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغالية، و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسيات الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغالية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الإندونيسية، والسويدية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.