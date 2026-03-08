قواتنا المسلحة الباسلة تتصدى لـ 1534 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة

‏وزارة الدفاع على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات

التصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها

الاعتداءات الغاشمة تسببت بـ 3 حالات وفاة و112 إصابة بسيطة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، 16 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 15 صاروخاً باليستياً، في حين سقط واحد في البحر. كما تم رصد 121 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 119 طائرة مسيرة، في حين سقطت طائرتان مسيرتان في أراضي الدولة.

‏ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية، في حين سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.

كما تم رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1229 منها، في حين سقط 76 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وتسببت هذه الاعتداءات بـوفاة 3 أشخاص من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإريترية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية.

‏وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.





