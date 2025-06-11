مبارك النيادي أول إماراتي ينال وسام أستراليا العسكري

كرمت حكومة أستراليا اللواء الركن (م) مبارك علي النيادي بوسام أستراليا العسكري كأول إماراتي ينال هذا الوسام رفيع المستوى تقديراً لدوره البارز في تعزيز أطر التعاون العسكري ومساهماته في مجال حفظ السلام بين البلدين الصديقين وفي خطوة تعكس عمق العلاقات بين الإمارات وأستراليا.

وأعرب العقيد دين كلارك الملحق العسكري الأسترالي في الدولة خلال مراسم التكريم عن تقدير بلاده للواء الركن (م) النيادي على جهوده المتميزة في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال رضوان جدوت سفير أستراليا لدى الدولة إن منح الوسام للواء الركن (م) مبارك علي النيادي يعكس الدور المتميز له في بناء الثقة وتوطيد التعاون العسكري وتقريب وجهات النظر بين بلدينا أكثر من أي وقت مضى.

وقد تم منح الوسام للنيادي خلال مراسم رسمية أقيمت في منزل السفير الأسترالي في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من كلا البلدين.

ويعد هذا التكريم خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما في ذلك مجال التعاون الدفاعي والتدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات.