اختتام فعاليات «تحدي وزارة الدفاع للبرمجة»

اختُتمت فعاليات «تحدي وزارة الدفاع للبرمجة»، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، إذ شهد التحدي إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين تنافسوا في سلسلة من المسابقات المتقدمة في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والمسيرات.

وتم إقامة المنافسات بالتعاون بين مجموعة أدنيك، ووزارة الدفاع، ومجموعة «إيدج»، وتهدف إلى تعزيز الأمن عبر تطوير قدرات نُخبة من الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات البرمجة والأمن السيبراني، بجانب اكتشاف مواهب جديدة، قادرة على دعم منظومة الابتكار الدفاعي في الدولة.

وجاء تحدي وزارة الدفاع للبرمجة كل ساعة على مدار الأيام الثلاثة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس»، حيث تنافس المشاركون في عدد من التحديات لاختبار مهاراتهم.

وفي سياق متصل، نُظّم تحدي الأمن السيبراني، الذي أتاح للمشاركين اختبار قدراتهم في التعامل مع سيناريوهات واقعية، تحاكي الهجمات السيبرانية الحقيقية، وأسفرت النتائج على مدار الأيام الثلاثة، عن فوز كل من «الفريق E»، ويضم كلاً من معضد محمد السهلي، حمدان عويس الدرعي، وخالد خليفة الدرعي بالمركز الأول.

وأكد الفريق الفائز بالمركز الأول، أهمية المشاركة في مسابقة الهجمات السيبرانية، ما أتاح لهم استخدام الحلول التقنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، مشيرين إلى أن تحدي وزارة الدفاع للبرمجة من التجارب المثمرة للتعرف إلى خبرات الفرق الأخرى، وكفاءات وطنية لديها إمكانات هائلة في البرمجيات والأمن السيبراني.

وفاز بالمركز الثاني «فريق T»، وأعضاؤه سعيد تركي الشامسي، وبطي حامد الجنيبي وحسن راشد اليامي. فيما جاء المركز الثالث «الفريق S»، المكون من زايد حمد المزروعي وحمد محمد الشامسي وحمدان خميس الزيودي.

كما تضمّن تحدي الطائرات المسيّرة ضمن فعاليات معرض يومكس 2026، عدة مستويات مُصممة لقياس كفاءة المشاركين عبر سلسلة من المهام المتقدمة، وقد تولّى المتنافسون برمجة الطائرات المسيرة لتنفيذ مهام دقيقة، تُركز على الكفاءة والابتكار وجودة الأداء.