«الوطني للتأهيل» يشارك في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات

أعلن المركز الوطني للتأهيل عن مشاركته في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» لعام 2026، الذي تنظمه وزارة الدفاع، متمثلة في قيادة الشرطة العسكرية، خلال الفترة من 27 يناير إلى 4 فبراير 2026، بمدينة زايد العسكرية في أبوظبي.

ويهدف المعرض إلى توعية منتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها والتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع، إضافة إلى تنمية مهارات الوعي والإدراك في مجالات الجرائم الإلكترونية، والتوعية ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وكيفية تجنب الوقوع فيها.

وسيستعرض المركز الوطني للتأهيل من خلال جناحه الخدمات التي يقدمها، كما سيجيب عن استفسارات مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، بما يسهم في تعزيز وعيهم حول مخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية، من خلال عقد محاضرات توعوية ضمن فعاليات المعرض.

وبهذه المناسبة أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن المشاركة السنوية للمركز في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز وحرصه على التواصل مع أفراد المجتمع، لتعزيز وعيهم بمخاطر تعاطي المخدرات.