طحنون بن زايد: بلادنا أثبتت في 17 يناير أن الأوطان تُبنى بالصبر والإرادة

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الإمارات أثبتت في 17 يناير أن الأوطان تُبنى بالصبر والإرادة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم العزم نستحضر معاني الإصرار والقدرة، حيث أثبتت الإمارات في 17 يناير أن الأوطان تُبنى بالصبر والإرادة، وأن قوة الدولة لا تُقاس بما تحققه من إنجازات فحسب، بل بقدرتها على الثبات في اللحظات الفاصلة وحماية منجزاتها الوطنية.

وفي هذا اليوم، نفتخر بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها السديدة، حيث تواصل الإمارات مسيرتها بثبات وعزم نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنمية ومواصلة الريادة في مختلف القطاعات».