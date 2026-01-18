سيف بن زايد: «يوم العزم» رسالة سيادة وقوة جامعة ودرس في التفاني



أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن «يوم العزم» رسالة سيادة، وقوة جامعة، ودرس في التفاني للأجيال القادمة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في الذكرى الرابعة ليوم العزم، أكدت الإمارات جوهرها الحقيقي.. قيادة رشيدة تقرأ الخطر بعقل الدولة، وشعب يلتف حولها بنخوة ووعي، وجاهزية عالية للمؤسسات.

واجهت الإمارات تهديداً غادراً بحكمة وحزم، فتحول الحدث إلى رسالة سيادة، وقوة جامعة، ودرس في التفاني للأجيال القادمة. هكذا يصان الوطن، ليبقى واحة أمن واستقرار، بعزم القيادة وتلاحم شعب يعرف طريقه إلى المستقبل».