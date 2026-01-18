عبدالله بن زايد: الإمارات ستبقى واحة أمن واستقرار ومنارة إنسانية



أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الإمارات ستبقى واحة أمن واستقرار ومنارة إنسانية تنشر قيم التعايش والعطاء والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إن يوم العزم يمثل رسالة وطن جعل من الوحدة درعاً، ومن الحكمة نهجاً، ومن السلام خياراً ثابتاً، في السابع عشر من يناير نستحضر يوماً تجسد فيه معنى العزم والحزم الإماراتي، حين توحد الصف، وتعانقت الإرادة بين القيادة والشعب دفاعاً عن أمن الوطن وسيادته وصوناً لمكتسباته وريادته، ستبقى الإمارات واحة أمن واستقرار ومنارة إنسانية تنشر قيم التعايش والعطاء والازدهار وتسهم في ترسيخ السلام في العالم».