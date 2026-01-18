أحمد بن سعيد: في يوم العزم يتجدّد الولاء في القلوب وتسمو قيم الإرادة والتضحية



أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الإمارات، قيادةً وشعباً، تمضي بعزم راسخ وعزيمة لا تلين، مشدداً سموه على أنه في «يوم العزم»، يتجدّد الولاء في القلوب، وتسمو قيم الإرادة والتضحية والانتماء لوطن نعتز به وقيادة نصطف خلف رؤيتها.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم العزم، يتجدّد الولاء في القلوب، وتسمو قيم الإرادة والتضحية والانتماء لوطن نعتز به وقيادة نصطف خلف رؤيتها، فتمضي الإمارات، قيادةً وشعباً، بعزم راسخ وعزيمة لا تلين».