وزراء: «يوم العزم» محطة وطنية لتجديد الولاء وتعزيز التلاحم

أكد عدد من معالي الوزراء أن مناسبة «يوم العزم» تمثل محطة وطنية لتجديد الولاء للوطن، وتعزيز التلاحم بين القيادة والشعب، وصون مكتسبات الدولة، وضمان استقرارها وأمنها.

وقالوا، إن المناسبة تجسد روح الوحدة الوطنية، وتعيد استحضار مواقف العزم والشجاعة التي سطرها أبناء الإمارات في حماية الوطن.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يمثل يوم العزم ذكرى سنوية غالية على قلوب أبناء وطننا، يجسد معاني التماسك والتضامن والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة وجيشنا الوطني، ويؤكد نهج دولتنا في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن مكتسبات الوطن وأمنه، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز التلاحم بين الشعب والقيادة».

وأضاف: «في هذه المناسبة الغالية، نجدد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين عزمنا على مواصلة مسيرة الاتحاد بكل ثقة وإيمان ومسؤولية، متضامنين متماسكين، وأن نعمل بكل جد وإخلاص للمضي قدماً في ظل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق».

محمد الحسيني

من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يجسد يوم العزم موقف الإمارات الثابت في تعزيز سيادتها الوطنية، وترسيخ استقرارها، وتأكيد تلاحم قيادتها الرشيدة مع شعبها وكافة مؤسساتها الوطنية في صون المنجزات والحفاظ على المكتسبات.

وفي الذكرى السنوية الرابعة ليوم العزم، نستحضر بكل فخر مشاعر الوحدة والولاء والتضامن التي تعكس القيم الوطنية الراسخة لمجتمع دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، ونؤكد أن قوة الأوطان تقاس بقدرتها على تحويل الرؤى المستقبلية إلى فرص لتعزيز التماسك المجتمعي والثقة بالغد».

وأضاف معاليه: «لقد أثبتت دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، كفاءتها الدائمة في استشراف المستقبل، مستندةً إلى قدرات بشرية متطورة، ومؤسسات وطنية رائدة، وشراكات استراتيجية موثوقة تسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وإذ نحيي في هذه المناسبة كافة الكوادر الوطنية، فإننا نؤكد مضي دولة الإمارات بثبات في نشر قيم التعايش والسلام، وتنمية مكتسباتها الحضارية بما يضمن حاضراً مشرقاً ومستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة».

أحمد الفلاسي

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة: «إن «يوم العزم» يمثل مناسبة وطنية راسخة نجدد فيها العهد والوفاء لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، ونستحضر من خلالها معاني الانتماء الصادق والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن وحاضره ومستقبله، في مشهد يعكس قوة التلاحم المجتمعي والتفاف أبناء الإمارات حول نهجها وقيمها الأصيلة».

وأكد معاليه أن روح الوحدة التي قامت عليها دولة الإمارات تتجلى بوضوح في وعي المجتمع بمختلف فئاته وحرصه على حماية منجزات الوطن وصون مكتسباته، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف معاليه: «إن هذا الحدث الوطني يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالقيم التي أرست دعائم الدولة، وفي مقدمتها التعاون والعمل المشترك، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وترسيخ الثقة بالمستقبل، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن قوة الإمارات تنبع من تماسك مجتمعها ووحدة صفه».

وأشار معاليه إلى أن أبناء الإمارات، المقيمين على أرضها، يجسدون نموذجاً متقدماً في المسؤولية الوطنية، من خلال التزامهم بأداء واجبهم تجاه الوطن، والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرته التنموية، والمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ثاني الزيودي

وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يوم العزم محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء الدولة والمقيمين، يوم تتجلى فيه قيم التلاحم والوحدة والالتفاف الصادق حول قيادتنا الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة، التي تثبت دائماً جاهزيتها وكفاءتها العالية في التصدي للهجمات الإرهابية وكل ما يمس أمن الوطن واستقراره».

وأضاف: «في الذكرى الرابعة ليوم العزم، نستحضر مواقف البطولة والإقدام التي جسدها أبناء الوطن وتضحيات القوات المسلحة، والتي أرست يقيناً راسخاً بأن حماية الوطن مسؤولية مشتركة لكل فرد يعيش على هذه الأرض المباركة».

وأكد أن المناسبة تجدد العهد على مواصلة العمل المتفاني للحفاظ على المكتسبات الوطنية وصون مقدرات الدولة، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات في ظل التحولات الإقليمية والدولية.

أحمد الصايغ

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «في يوم العزم، نُحيي ونتذكر معنى العزة الإماراتية المبنية على التلاحم بين القيادة والشعب والاعتزاز بقوة دولة الإمارات وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات».

كما قال معاليه: «في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نؤمن بأن الصحة الشاملة لا تكتمل إلا عندما تكون الخدمات، والفرص، والأنظمة مصممة للجميع دون استثناء. نعمل يومياً على ترسيخ بيئة صحية دامجة، تُمكن ولا تُقيد، وتفتح آفاق الطموح بدلاً من أن تضع له حدوداً.

وفي يوم العزم، نجدد التزامنا بأن تبقى كرامة الإنسان، وجودة حياته، وقدرته على المشاركة الكاملة، في صميم كل سياسة، وكل قرار، وكل مبادرة. وأن تبقى دولة الإمارات عزيزة وقوية ومستعدة».