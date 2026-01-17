رئيس الدولة والشيوخ يشهدون جلسة وطنية في الذكرى الرابعة ليوم العزم "17 يناير"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، الجلسة الوطنية التي عقدت في الذكرى الرابعة ليوم العزم، والذي برزت فيه قوة تلاحم مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين وتماسكه، إثر الاستهداف الإرهابي الذي تعرضت له الدولة يوم 17 يناير عام 2022.

كما حضر الجلسة كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

شارك في الجلسة عدد من القيادات ومسؤولي المؤسسات العسكرية والمدنية المعنية الذي تحدثوا عن نموذج التلاحم المجتمعي الذي تجلى في دولة الإمارات وأن التحديات لم تزد المجتمع إلا تماسكا وتعاوناً والتفافاً حول قيادته.

وسلطت الجلسة الضوء على تماسك مجتمع الإمارات الذي يعد خط الدفاع الأول بوصفه ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والحفاظ على المكتسبات..إضافة إلى تأكيد مدى جاهزية الدولة المجتمعية والأمنية وعلى مختلف المستويات في ظل مختلف التحديات.

وقال معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة خلال مشاركته في الجلسة، إنه يوم وقف فيه الوطن برجاله الأوفياء شامخاً أمام الاعتداء، عازماً على المضي قدما في طريق التقدم والرخاء.. يوم تتجسد فيه معاني الولاء والانتماء والواجب ويبرز مدى صلابة الرجال الذين لبوا نداء الوطن وعزيمتهم.. ونستحضر فيه قصص البطولة التي سطرها أبناء القوات المسلحة".