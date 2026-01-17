Al Bayan
منافذ الإمارات تستقبل القادمين بشعار "يوم العزم"

  • في الذكرى السنوية الرابعة ليوم العزم في السابع عشر من يناير
البيان

وزعت مجموعة من منافذ دولة الإمارات البرية والجوية شعار يوم العزم على المسافرين القادمين من هذه المنافذ، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة ليوم العزم في السابع عشر من يناير.

وأكد المشاركون في هذه المبادرة أن دولة الإمارات لطالما وضعت سلامة وأمن مجتمعها وسكانها في صدارة أولوياتها مؤكدين أن شعب الإمارات سيبقى متماسكاً ومتحداً خلف علم دولته الحبيبة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها في مختلف إمارات الدولة في السابع عشر من يناير والتي يستذكر فيها شعب الإمارات قيام العزم والتلاحم والتماسك والإصرار على مواجهة التحديات.