Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

مكتوم بن محمد: في يوم العزم يترسخ إيماننا أنّ قوة الإمارات تنطلق من رؤية قادتها وتماسك شعبها

undefined's profile picture

البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه في يوم العزم يترسخ إيماننا أنّ قوة الإمارات تنطلق من رؤية قادتها وتماسك شعبها، ونجدد العهد بالولاء والوفاء لحماية مكتسبات الاتحاد والمضي قدماً في مسيرة التنمية وتحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى واقعٍ ملموس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم العزم يترسخ إيماننا أنّ قوة الإمارات تنطلق من رؤية قادتها وتماسك شعبها، ونجدد العهد بالولاء والوفاء لحماية مكتسبات الاتحاد والمضي قدماً في مسيرة التنمية وتحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى واقعٍ ملموس، ليزدهر الوطن وتعلو رايته في صدارة الأمم".