محمد بن راشد: في يوم العزم يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية أوطاننا

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم العزم السابع عشر من يناير في كل عام .. يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية أوطاننا .. ويتجدد تماسك شعبنا وتوحده وتلاحمه .. ويتجدد يقيننا بمتانة وقوة ورسوخ مسارنا التنموي .. ويتجدد إصرارنا على تحقيق طموحات شعبنا وازدهار بلادنا واستقرار منطقتنا والعالم".