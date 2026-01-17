عبدالله بن طوق: «يوم العزم» رسّخ قيم النخوة الإماراتية والاعتزاز بقوة الدولة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الاحتفاء بالذكرى الرابعة لـ «يوم العزم» في السابع عشر من يناير يجسد مشاعر الوحدة والولاء والتضامن والصمود التي تميز مجتمع دولة الإمارات، ويعكس القيم الوطنية الراسخة التي يتحلى بها المواطنون والمقيمون على حد سواء.

وأوضح معاليه أن هذه المناسبة الوطنية تؤكد تلاحم القيادة والشعب، وترسخ قيم النخوة الإماراتية والاعتزاز بقوة الدولة وجاهزيتها، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة مختلف التحديات، ويجعل من الاستعداد للمستقبل جزءاً أصيلاً من نهج الدولة في التخطيط والتنمية، بما يشمل الجاهزية الاقتصادية واستدامة النمو وحماية مسارات التنمية الوطنية.

وأضاف معاليه أن قيادة دولة الإمارات، ومعها شعبها، تقف صفاً واحداً في مواجهة أي تحديات تهدد أمن الوطن واستقراره، معتمدة على مؤسسات وطنية جاهزة لمواجهة مختلف المواقف، وأكد أن هذا الاستقرار يشكل ركيزة أساسية لقوة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة التهديدات التي تستهدف الاستقرار، ويتكامل ذلك مع سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تضمن جاهزية الاقتصاد الإماراتي، وتعزز ثقة المستثمرين، وتدعم التعايش والازدهار من أجل حاضر آمن ومستقبل مشرق ومستدام، يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والتنمية والسلام.