حمدان بن محمد: في 17 يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أهمية استذكار مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات، الذين يقفون بفخر واعتزاز خلف علم دولتهم للحفاظ على مكتسبات الوطن ورفعته بين الأمم، داعيا أبناء الإمارات وعائلاتهم لمتابعة القنوات الإعلامية الوطنية التي ستبث النشيد الوطني في الساعة 11:00 صباح يوم غد السبت لنجدد عهدنا وعزمنا على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولتنا الحبيبة.

