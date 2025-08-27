جامعة زايد تستقبل 2860 طالباً للعام الدراسي الحالي

استقبلت جامعة زايد 2860 طالباً للعام الدراسي 2025 - 2026، وهو أعلى معدل تسجله في نسب الالتحاق.

وشهدت الدفعة الجديدة إقبالاً واسعاً في كليات الإدارة، الابتكار التقني وعلوم الاتصال والإعلام، توازياً مع التخصصات الإبداعية والبرامج الصحية التي استقطبت عدداً كبير من الطلبة، ما يعكس التنوع الأكاديمي عالي المستوى للجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور مايكل آلان، مدير الجامعة بالإنابة: «تُبرز الدفعة الطلابية لهذا العام الثقة العميقة التي يوليها الطلبة وذووهم للتعليم الأكاديمي المتميز الذي تقدمه جامعة زايد.

والذي لا يثري المشهد الأكاديمي في أروقة الجامعة فحسب، بل يعكس مواءمة برامجنا الأكاديمية مع متطلبات العصر، حيث إن كل طالب ينضم إلى الجامعة يصبح شريكاً في رحلة العلم والمعرفة، والتي تجمع بين الالتزام بالإسهام في صياغة قصص النجاح الوطنية الملهمة وتعزيز التطور الشخصي لكل طالب وتحقيق الإنجاز المشترك.

ستحظى هذه الدفعة الكبرى في أعداد الطلبة هذا العام بتجربة السنة الأولى (FYE)، والتي تمثل مساراً متكاملاً لمسيرة الطالب منذ اليوم الأول. وقد صُمم برنامج تجربة السنة الأولى ليكون شاملاً ومحفزاً وفريداً، مع التركيز على تنمية أفراد متمكنين ومؤهلين وجاهزين لتحقيق النجاح في عالمنا المعاصر.