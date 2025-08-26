حمدان بن زايد: الطلبة والمعلمون وأولياء الأمور منظومة متكاملة لصناعة جيل مبدع

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور يشكّلون معاً منظومة متكاملة تعمل بروح واحدة لصناعة جيل مبدع يحمل طموحات قيادتنا ويترجمها إنجازات على أرض الواقع، وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن بداية العام الدراسي هي تجديد للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات.

حيث دوّن سموه: «بداية العام الدراسي الجديد هي تجديد للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات. فالطلبة والمعلمون وأولياء الأمور يشكّلون معاً منظومة متكاملة تعمل بروح واحدة لصناعة جيل مبدع يحمل طموحات قيادتنا ويترجمها إنجازات على أرض الواقع. أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح».