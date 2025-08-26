Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

حمدان بن زايد: الطلبة والمعلمون وأولياء الأمور منظومة متكاملة لصناعة جيل مبدع

undefined's profile picture

البيان

أبوظبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور يشكّلون معاً منظومة متكاملة تعمل بروح واحدة لصناعة جيل مبدع يحمل طموحات قيادتنا ويترجمها إنجازات على أرض الواقع، وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن بداية العام الدراسي هي تجديد للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات.

حيث دوّن سموه: «بداية العام الدراسي الجديد هي تجديد للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات. فالطلبة والمعلمون وأولياء الأمور يشكّلون معاً منظومة متكاملة تعمل بروح واحدة لصناعة جيل مبدع يحمل طموحات قيادتنا ويترجمها إنجازات على أرض الواقع. أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح».