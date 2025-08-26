شرطة دبي تنشر الدوريات الأمنية ورقباء السير أمام المدارس

زار اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدرسة الاتحاد الخاصة في منطقة جميرا، ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» الهادفة لأن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية.

وذلك بمشاركة مجلة خالد التابعة لإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

وقال اللواء سيف المزروعي، إن مشاركة شرطة دبي في مبادرة «يوم بلا حوادث» التي انطلقت فعالياتها الشهر الجاري تحت مظلة وزارة الداخلية، تأتي في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الوعي المروري والالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

ومبادرة «يوم بلا حوادث» تتزامن مع انطلاق العام الدراسي، وتستهدف تكثيف التوعية المرورية، من أجل تشجيع وحث الجمهور على المشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز السلامة العامة والالتزام بالقواعد المرورية، خاصة وأن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الماضية.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن شرطة دبي أعدّت خطة مرورية متكاملة تضمنت نشر الدوريات الأمنية ورقباء السير أمام المدارس وفي الشوارع والتقاطعات الحيوية.

وذلك تحت إشراف المديرين العامين ونوابهم ومديري المراكز الأمنية وكبار الضباط، بهدف تنظيم حركة المرور ومنع الازدحام في الفترات الصباحية وبعد الظهيرة، وتأمين دخول وخروج الطلبة وأولياء الأمور والكادر التدريسي.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن الخطة شملت أيضاً تنفيذ برامج توعية موجهة إلى سائقي الحافلات المدرسية، لتعريفهم بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء نقل الطلبة، إلى جانب تأهيل وتدريب حراس الأمن الخاص في المدارس على مهام شرطي المرور، بما يسهم في تنظيم حركة السير أمام البوابات المدرسية وضمان سلامة الطلبة أثناء صعودهم أو نزولهم من المركبات.

ومن جانبه زار العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، مدرسة الثاني من ديسمبر في منطقة الطوار ضمن «يوم بلا حوادث» والتقى أعضاء هيئة التدريس في المدارس وقدم لهم شرحاً حول المبادرة والتي نجحت في تحقيق صفر بأعداد وفيات الحوادث، وانخفاضاً في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي خلال الأعوام الماضية.