بدء الدراسة بجامعة دبي في العام الأكاديمي الجديد

بدأت في جامعة دبي، أمس، الدراسة لمرحلة البكالوريوس، وانتظم الطلبة في العام الأكاديمي الجديد 2025 – 2026 بكليات الجامعة والتي تشمل كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون، كما بدأت اليوم الدراسة ببرامج الماجستير في علوم البيانات وفي الأمن السيبراني.

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة: إن تنوع جنسيات طلبة الجامعة يرجع إلى سمعتها المرموقة، ويعبر عن روح التسامح والتعايش التي تعيشها دولة الإمارات.

وأكد أن الجامعة التي تستقبل طلبتها في عامهم الأكاديمي الجديد، وتعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها، وذلك في ضوء توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل وملائمة هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل ومراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل والمعتمدة جميعها من وزارة التربية والتعليم والتي تحظى باعتمادات دولية متعددة.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى دائماً لاستقطاب الطلبة المتميزين من جميع الجنسيات.