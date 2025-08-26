عمار النعيمي: العلم ركيزة بناء الوطن

ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مجمع زايد التعليمي بمنطقة الرقايب في عجمان، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

ويأتي المجمع ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية»، أحد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية الهادفة لتعزيز جهود الدولة في توفير بنية تحتية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «إن المجمع يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً اسم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العلم نبراساً وأساساً للنهضة والتنمية».

وأضاف سموه: «إنه في الوقت الذي يحمل فيه هذا الصرح التعليمي الكبير اسم الوالد المؤسس، نستشعر اليوم وجوده في زوايا المكان بحكمته ورؤيته التي قامت عليها أسس دولة الإمارات العربية المتحدة».

وثمّن سمو ولي عهد عجمان، الدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة التعليم، انطلاقاً من أن العلم هو الركيزة الأساسية لبناء وطن قوي متقدم ومزدهر.

وأشار سموه إلى أن إمارة عجمان، بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ماضية في دعم مسيرة العلم وطلابه عبر مشاريع تعليمية متقدمة توفر بيئة حاضنة للإبداع، وتفتح أمام الأجيال آفاق التفوق والريادة.

ونقل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال حديثه للطلاب تحيات صاحب السمو حاكم عجمان، وتمنياته لهم بالنجاح، مهنئاً سموه إياهم بالعام الدراسي الجديد، ومتمنياً لهم سنة دراسية مميزة.

وقال سموه: «أنتم اليوم تعيشون في وطن يوفّر لكم كل مقومات التميز والنجاح، وهذه النعمة تضع على عاتقكم مسؤولية عظيمة تجاه وطنكم الذي يستحق منكم رد الجميل له».

وأعرب سموه عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومتابعة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، في دعم العملية التعليمية في الدولة والارتقاء بها إلى مستوى أكاديمي عالمي.

وقال سموه: «نفتتح مع بداية العام الدراسي الجديد صرحاً تعليمياً جديداً في عجمان، يضاف إلى صروح العلم في دولتنا، ونتمنى أن يكون منارة لصناعة أجيال جديدة من الطلبة القادرين على تحقيق إنجازات عالمية ترفع راية الإمارات عالياً».

ولفت سمو ولي عهد عجمان، إلى أن أكثر من مليون طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي الجديد، ما يعكس اهتمام الإمارات بالاستثمار في الإنسان، مشدداً على أن عجمان ستواصل دعم بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على الابتكار والإبداع انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وتفقد سموه، خلال زيارته مرافق المجمع وفصوله المتطورة والمصممة وفق أحدث المعايير العالمية، لتلبية احتياجات الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، تسهم في صقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاق التميز والإبداع.

وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الأحاديث مع الطلبة الذين أعربوا عن سعادتهم بالزيارة، فيما تمنى لهم سموه التوفيق والتميز، وحثهم على الجد والاجتهاد للتسلح بالعلم والمعرفة والالتزام بالقيم والأخلاق الرفيعة، بما يسهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

والتقى سموه أعضاء الهيئة التدريسية، واستمع إلى رؤاهم لتطوير منظومة التعليم وفق أفضل التجارب الحديثة، مشيداً سموه بدورهم الجوهري في بناء أجيال المستقبل.

من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، إن زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، تعكس اهتمام سموه الكبير للمسيرة التعليمية في إمارة عجمان.