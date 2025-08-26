جاهزية وانسيابية.. مدارس الدولة تستقبل الطلبة

متابعة - أحمد أبوالفتوح وعائشة الكعبي وموفق محمد

استقبلت مدارس الدولة طلبتها، صباح أمس، مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، وذلك تزامناً مع إطلاق وزارة التربية والتعليم حملة تربوية تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات.

جمال الطير متحدثاً إلى طلبة في مجمع زايد التعليمي

وخاض الكادران الإداري والتعليمي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، الأسبوع الماضي تدريباً تخصصياً عقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، وذلك استعداداً للعام الأكاديمي، فيما عاد الطلبة، أمس، إلى مقاعدهم الدراسية لبدء رحلة جديدة من التعلم والاستكشاف والإنجاز.

وتركز الحملة التربوية «من المهارة إلى الصدارة» على 3 محاور رئيسية تشمل، الاستكشاف لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، والتطوير من خلال صقل مهارات الطلبة من خلال شراكات استراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، والتميز من خلال دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية.

وتشمل الحملة برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة، وهما «أسرتي ملهمة» بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج «ملهمون في الميدان» ويهدفان إلى إلهام الطلبة، وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.

%85 الحضور بأبوظبي

وفي أبوظبي توافد الطلبة منذ ساعات الصباح الباكر على مدارسهم، وعملت المدارس بكافة طاقتها الاستيعابية وسط التزم أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالحضور بنسبة تصل إلى 100 %، أما الحضور الطلابي فقد شكَّل نحو 85%.

وحددت دائرة التعليم والمعرفة، 6 خطوات يجب على ذوي الطلبة اتباعها لضمان بداية مدرسية سلسة تتماشي مع سياسات التعليمية للدائرة، مشددة على أن أولياء أمور الطلبة شركاء أساسيون في مسيرة تعليم أبنائهم.

وتفصيلاً، أكد إداريون في مدارس حكومية وخاصة، مع انطلاق العام الدراسي الجديدة، الانتهاء من الاستعدادات كافة للعام الدراسي الجديد، وجاهزيتها لاستقبال الطلبة من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق كافة خلال الفترة الماضية لتأمين انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.

وأشاروا إلى أن إدارات المدارس وضعت خططاً استباقية متكاملة قبل نهاية العام الدراسي الماضي، تم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية لضمان الاستعداد التام لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد عبر تطوير وتحسين ودعم البيئة المدرسية بكل عناصرها من كوادر تربوية وبنية تحتية وخدمات مساندة.

ومن جانب آخر أكد معلمون في مدارس حكومية وخاصة، أن اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، شهد بداية سلسة، حيث راوحت نسبة حضور الطلبة ما بين 85 إلى 90%، بينما التزمت الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية التزاماً كاملاً بالحضور.

وأرجعوا نسب الغياب إلى سفر بعض الطلبة أو ظروف مرضية، مشيرين إلى توقعهم بارتفاع نسب الحضور خلال الأسبوع الثاني من الدراسة.

وأشار المعلمون إلى قيام بعض المدارس بتنظيم دوام الطلبة على ثلاث مراحل أو 4 مراحل متتالية حيث انتظم أمس في بعض المدارس الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وينتظم اليوم الثلاثاء الصفوق من الثالث حتى السادس، على أن يبدأ طلبة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني دوامهم المدرسي يوم الخميس المقبل.

وقامت مدارس باستقبال طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر على أن تستقبل يوم الأربعاء طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن ويوم الخميس تم تخصيصه لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، فيما يبدأ طلبة رياض الأطفال دوامهم المدرسي يوم الاثنين الأول من سبتمبر، وذلك لضمان عملية تسكين الطلبة في صفوفهم ما يترتب عليه بداية سلسة للعام الأكاديمي.

6 خطوات

من جانبها، دعت دائرة التعليم والمعرفة ذوي الطلبة إلى القيام بست خطوات لضمان بداية مدرسية سلسة، شملت: النوم الصحي، والحقيبة المدرسية الخفيفة، خيارات الطعام الصحي، وتشجيع الطلبة على الالتزام بتعليمات السلامة، وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في العملية التعليمية.

وأكدت الدائرة أهمية النوم الصحي عبر إعادة ضبط روتين نوم أطفالهم وتشجيعهم على النوم مبكراً، والتأكد من خفة وزن حقائب أطفالهم لحماية عمودهم الفقري، وتجهيز وجبات صحية ومتوازنة وآمنة من مسببات الحساسية، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية.

والتأكد من ربط أحزمة الأمان وإفهام الأطفال تعليمات ركوب الحافلة المدرسية، وتشجيع الأطفال على اللعب والحركة والاستمتاع بالرياضة من أجل نمو صحي، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة من خلال التعاون مع المدرسة لدعم عملية التعلم والنمو.

حماس وتفاؤل في الشارقة

واستقبلت مدارس بالشارقة، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد بأجواء حافلة بالحماس والتفاؤل، حيث خصصت المدارس الأهلية جزءاً من الطابور الصباحي لبث كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الموجهة إلى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2025 - 2026.

محدثة الهاشمي

وقالت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص: طلابنا الأعزاء، أولياء الأمور الكرام، وأسرتنا التربوية من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، مع بداية عام دراسي جديد، نجدد العهد بأن تكون المدرسة بيئة تنمي المهارات، وتزرع الطموح، وتُطلق طاقات الإبداع والمسؤولية.

علي الحوسني

وقال علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «مع بداية العام الدراسي الجديد، نعمل يداً بيد لبناء جيل ماهر يسهم في ازدهار المجتمع وتقدمه جيل ماهر.. لمجتمع زاهر»، لافتاً إلى أن الهيئة نفذت زيارات ميدانية لعدد من المدارس قبل بدء الدراسة بأسبوع، بهدف التأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة.

والتأكد من توفر متطلبات السلامة والتنظيم، بالإضافة إلى ترخيص الحافلات المدرسية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة، إلى جانب التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة التي تتولى تنظيم حركة السير في محيط المدارس، بما يسهم في تعزيز سلامة الطلبة أثناء عمليات الصعود والنزول.

وأكدت وسام إبراهيم حمد، مديرة مدرسة، أن الاستعدادات لانطلاقة الفصل الجديد اكتملت بنسبة 100%، من خلال تجهيز الصفوف الدراسية والمختبرات والمكتبات والمرافق التعليمية الأخرى، إضافة إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية والصحية التي تضمن سير العملية التعليمية بانسيابية وجودة عالية.

وأضافت: «تميز اليوم الأول بالعديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لاستقبال الطلبة والطالبات، وخاصة طلاب فصول الروضة، بهدف تهيئتهم نفسياً واجتماعياً للاندماج في البيئة المدرسية الجديدة، والتخفيف من رهبة الانفصال عن الأسرة».

مشيرة إلى أن المدارس حرصت على تنظيم برامج ترحيبية شملت فقرات ترفيهية وتعليمية، وألعاباً جماعية، وزوايا للرسم والتلوين، إلى جانب جولات تعريفية داخل المرافق المدرسية، بما يعزز شعور الأطفال بالانتماء والطمأنينة.

انتظام الطلبة في انطلاق العام الدراسي بالشارقة

من جانبها، حرصت القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز تواجد قيادتها والدوريات الأمنية منذ الساعات الأولى، حول المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للطلاب، داعية أولياء الأمور ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بالإرشادات المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائنا الطلبة، متمنية للجميع عاماً دراسياً مميزاً.

إجراءات تنظيمية في عجمان

وفي عجمان استقبلت المدارس الطلبة بترتيبات متكاملة وإجراءات تنظيمية تعكس حرص المؤسسات التعليمية على توفير بيئة دراسية آمنة ومحفزة على التعلم.

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الدراسي توافد الطلبة وأولياء الأمور إلى المدارس وسط أجواء من التفاؤل والفرح، فيما حرصت الكوادر الإدارية والتعليمية على تنظيم عملية الدخول، واستقبال الطلاب بالترحيب والإرشاد، بما يخفف من رهبة اليوم الأول خاصة طلبة الصفوف الأولى.

وأكد مراد عبدالكريم نمر، مدير مدرسة، أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز الاستعدادات اللازمة، من صيانة المباني وتجهيز الفصول الدراسية والمختبرات والمكتبات، وصولاً إلى اعتماد خطط السلامة المرورية والبيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان سير العملية التعليمية بانسيابية عالية.

مشيراً إلى أن إدارة المدرسة وضعت خطة متكاملة لاستقبال الطلبة، تضمنت الاهتمام بجميع التفاصيل التي تضمن راحتهم وسلامتهم، بدءاً من تنظيم حركة الدخول والخروج، مروراً بتهيئة الصفوف الدراسية بما يوفر بيئة تعليمية محفزة، وصولاً إلى التركيز على جودة الخدمات المقدمة داخل المدرسة.

وأكدت هدية قادوس، مديرة مدرسة، أن المدرسة أولت عناية خاصة بالمقاصف المدرسية، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأغذية المقدمة للطلبة، وتنفيذ برامج توعوية دورية لتعزيز السلوكيات الصحية والغذائية السليمة لديهم، انسجاماً مع توجهات وزارة التربية والتعليم.

ووفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لضمان الصحة والسلامة، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة حرصت على إعداد خطة شاملة للأنشطة التعليمية واللاصفية التي تعزز من شخصية الطالب وتدعم مهاراته الإبداعية والاجتماعية، بما يسهم في بناء جيل واثق قادر على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

جاهزية في الفجيرة

واستقبلت مدارس إمارة الفجيرة طلابها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، في أجواء اتسمت بالحماسة والالتزام، وسط استعدادات تنظيمية مبكرة لضمان انسيابية اليوم الأول بجاهزية الفصول الدراسية لتشمل الوسائل التعليمية الحديثة، وجاهزية المختبرات بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتهيئة المرافق التعليمية والرياضية بما يلبي احتياجات جميع الطلبة.

وشهدت بوابات المدارس توافد الطلبة منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تولّت فرق الاستقبال والإرشاد توجيه الطلاب إلى صفوفهم وتعريف المستجدين بمرافق المدرسة ونظمها الداخلية.

تكثيف انتشار الدوريات

وأكد العميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، جاهزيتهم الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بتكثيف انتشار الدوريات المرورية ودوريات الضبط أمام المدارس وعلى الطرق الرئيسية والفرعية.

والتأكد من جاهزية الشواخص التحذيرية في محيط المدارس لتفادي الحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية، وذلك في اطار الجهود التي تعكس التزام شرطة الفجيرة برسالتها المجتمعية في حماية الأرواح وضمان بيئة تعليمية آمنة تسهم في مسيرة الإنجازات والنجاحات الدراسية لأبناء الوطن.

وأشار إلى أن شرطة الفجيرة باشرت إطلاق مبادرة «مرحباً مدرستي» للمشاركة في استقبال الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى تنفيذ برنامج توعوي شامل يتضمن مبادرات وحملات تثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى محاضرات ميدانية مبتكرة تستهدف الطلبة لتعزيز الوعي المروري لديهم منذ الصغر، متمنين للطلبة عاماً حافلاً بالتفوق والنجاح.

تأمين مروري برأس الخيمة

والتحق طلبة المدارس في إمارة رأس الخيمة، بمقاعدهم الدراسية وسط أجواء من الحماس والالتزام، عكست شغف الطلبة بالعودة إلى أجواء الدراسة بعد إجازة الفصل الأول.

وأكد العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، خلال تفقد وتنظيم حركة السير في محيط مدارس رأس الخيمة، أن شرطة رأس الخيمة تضع على عاتقها مسؤولية توفير البيئة التعليمية الآمنة لطلبة المدارس بمراحلهم التعليمية كافة؛ تحقيقاً لمفهوم «يوم بلا حوادث»، وحمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها خلال رحلتهم اليومية من وإلى مدارسهم ومجمعاتهم التعليمية.

مشيداً بجهود رجال الشرطة الميدانيين وسعيهم الدائم لتذليل الصعوبات، وإيجاد الحلول التي من شأنها منع وقوع أي ازدحامات مرورية مشيداً باستخدام الطائرات بدون طيار المرتبطة مباشرة مع غرفة العمليات في معرفة مواقع الاختناقات أمام المنشآت التعليمية وتوجيه الدوريات لتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية.

تعاون

وأكد الطير، على أهمية تعاون أولياء الأمور، والسائقين، ومستخدمي الطرق على وجه العموم مع هذه الجهود الشرطية الرامية لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية ومتطلباتها لأبنائنا الطلبة؛ لخلق بيئة قابلة للتعليم، موضحاً أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تضع مقدراتها وإمكانياتها كافة؛ لجعل الطرق أكثر أماناً، وللحفاظ على أمن طلبة وطالبات المدارس وسلامتهم.

وتفقد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، يرافقه عدد من ضباط القيادة مجمعَ زايد التعليمي بمنطقة الظيت، حيث التقى مجموعة من طلبة المجمع، مؤكداً أن سلامة الطلبة تعد أولوية قصوى للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تسخّر خبراتها البشرية كافة، وإمكانياتها المادية، وتبذل كل جهد ممكن؛ لتحقيقها والوصول بسفينة الرحلة المدرسية إلى بر الأمان.

وأكدت خولة عبدالله الجابر، مديرة مدرسة أن الاستعدادات للعام الدراسي اكتملت منذ وقت مبكر، وشملت تجهيز المباني المدرسية والفصول الدراسية والمختبرات والمكتبات والمرافق التعليمية، إلى جانب اعتماد خطط تنظيمية تضمن سهولة وانسيابية العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة حرصت على تنظيم برامج استقبال متنوعة للطلبة، خاصة الجدد منهم، شملت فعاليات تعريفية وترفيهية تهدف إلى تهيئتهم للاندماج في البيئة المدرسية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مؤكدة أن اليوم الأول شهد إقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور.

حيث خصصت المدرسة أقساماً لإنجاز عمليات التسجيل واستقبال المستجدين، إلى جانب إضافة سبعة فصول جديدة للعام الدراسي الحالي، استجابة للنمو المتزايد في أعداد الطلبة.

من جانبهم، عبّر أولياء الأمور عن ارتياحهم لانطلاقة الفصل الدراسي الجديد بسلاسة، مثمنين جهود الكوادر التعليمية والإدارية في تهيئة الأجواء المناسبة، مؤكدين أن التنظيم الدقيق والتواصل المستمر بين المدارس وأولياء الأمور يعززان من ثقتهم بالمنظومة التعليمية في الإمارة.

وأبدى الطلبة حماساً كبيراً للعودة إلى مقاعد الدراسة ولقاء زملائهم ومعلميهم، مشيرين إلى تطلعهم لتحقيق مزيد من التفوق العلمي، والمشاركة بفاعلية في الأنشطة المختلفة التي تعزز من مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية.