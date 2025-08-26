«زايد العليا» تستقبل طلابها

انطلقت، صباح أمس، الدراسة في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، معلنة بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

حيث استقبلت المؤسسة نحو 2100 طالب وطالبة من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، ضمن شبكة مراكزها المنتشرة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وبدأت الدراسة في جميع المراكز التابعة للمؤسسة على مستوى الإمارة وهي: مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ومركز أبوظبي للتوحد، وإدارة التأهيل المهني والزراعي لمن هم فوق 16 سنة.

وفي منطقة العين بمراكز الرعاية والتأهيل في القوع، الوقن، والعين، إلى جانب مركز العين للتوحد، وإدارة التأهيل المهني والزراعي بالعين لمن هم فوق 16 سنة، بينما في منطقة الظفرة تشمل مراكز الرعاية والتأهيل في السلع، غياثي، المرفأ، دلما، ومدينة زايد.

وأكدت المؤسسة جاهزيتها الكاملة للعام الدراسي الجديد بعد إتمام كل أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المرافق والبيئات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، إضافة إلى رفد المراكز بكوادر متخصصة ومؤهلة قادرة على تقديم أفضل خدمات التعليم والتأهيل.