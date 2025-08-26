8 ملايين درهم من «بيت الخير» لدعم الطلبة

كثّفت جمعية بيت الخير جهودها لدعم الطلبة المعسرين في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، حيث خصّصت لهم هذا العام 8 ملايين درهم لتنفقها ضمن برنامج «تعليم» من خلال مشروع «تيسير» بهدف التخفيف عن كاهل الأسر محدودة الدخل، وضمان استمرار أبنائها في مسيرتهم التعليمية.

ويغطي الدعم الذي تقدمه الجمعية الرسوم الدراسية، والمستلزمات المدرسية، إضافة إلى المساعدات الموجهة لطلاب الجامعات، بما يتيح لهم متابعة تعليمهم دون انقطاع.

حيث يستفيد من هذا الدعم آلاف الطلاب في المدارس والجامعات داخل الدولة. وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية ماضية في التزامها تجاه دعم التعليم كأولوية استراتيجية، قائلاً:

«تحرص «بيت الخير» مع بداية كل عام دراسي على أن يكون لأبنائنا الطلبة نصيب من الدعم، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل في بناء الإنسان، وهو السبيل لتأهيل أجيال قادرة على خدمة وطنها والمساهمة في نهضته، حيث يعد برنامج «تعليم» من أبرز برامجنا المستدامة، ونعتبره رسالة إنسانية ومجتمعية نؤديها كل عام، لنمنح أبناء الأسر المعسرة الفرصة لمواصلة تعليمهم وتحقيق أحلامهم بإذن الله».