محمد بن راشد: نريد تعليماً يشعل بالطلبة فضول المعرفة والطموح ويذكي نار الشغف

سموه:

بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة وحركة وحراكاً في الإمارات

كل يوم دراسي فرصة لتعلم شيء جديد وتحقيق إنجاز والارتقاء بعقول الطلبة وطموحاتهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أكثر من مليون طالب يلتحقون اليوم بمدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن البدايات الجديدة تحمل تفاؤلاً وخيراً وأملاً، وأن بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة وحركة وحراكاً في كافة أنحاء الإمارات.

وخاطب سموه أبناءه الطلبة عبر منصة «إكس» بالقول: «كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد، وتحقيق إنجاز مختلف والارتقاء بعقولكم وطموحاتكم والاقتراب من أهدافكم».

وللمعلمين قال سموه: «أنتم ركيزة نهضتنا، وصناع التغيير في مدارسنا، لا نريد تعليماً يملأ الطلاب بالمعرفة فقط، بل تعليماً يشعل فيهم فضول المعرفة ويوقد شعلة الطموح ويذكي نار الشغف، تمنياتنا لدولة الإمارات بدوام التوفيق، وتمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين والميدان التربوي بعام أكاديمي أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله».

وانتهت وزارة التربية والتعليم من كافة الاستعدادات التنظيمية والإدارية كما أنهت صيانة 465 مدرسة، إلى جانب افتتاح 9 مدارس في مناطق مختلفة، ووظفت 830 من الكوادر التربوية، كما تمت طباعة 10 ملايين كتاب مدرسي، وتوزيع 47 ألف حاسوب على الطلبة المستحقين.

وبيّنت الوزارة أن 5560 حافلة تم تجهيزها بأعلى المواصفات لضمان سلامة الطلبة.