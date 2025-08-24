محمد بن راشد: بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة وحركة وحراكاً في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن البدايات الجديدة تحمل تفاؤلاً وخيراً وأملاً، مشيراً سموه إلى أن بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة وحركة وحراكاً في كافة أنحاء الإمارات.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع "X": غداً يبدأ عام دراسي جديد يلتحق فيه أكثر من مليون طالب بمدارسهم في دولة الإمارات، البدايات الجديدة تحمل تفاؤلاً وخيراً وأملاً.. بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة وحركة وحراكاً في كافة أنحاء بلادنا".

وأضاف سموه: نقول لأبنائنا: كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد.. وتحقيق إنجاز مختلف والارتقاء بعقولكم وطموحاتكم والاقتراب من أهدافكم، ونقول للمعلمين: أنتم ركيزة نهضتنا.. وصناع التغيير في مدارسنا.. لا نريد تعليمًا يملأ الطلاب بالمعرفة فقط.. بل تعليماً يشعل فيهم فضول المعرفة ويوقد شعلة الطموح ويذكي نار الشغف، تمنياتنا لدولة الإمارات بدوام التوفيق، وتمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين والميدان التربوي بعام أكاديمي أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله ".



