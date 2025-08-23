«دبي الخيرية» تطلق حملتها السنويةلدعم التعليم تحت شعار «ألف باء»

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن إطلاق حملتها السنوية لدعم التعليم لهذا العام، تحت شعار «ألف باء»، التي تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة عبر بوابة التعليم، وتنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التعليمية التي يستفيد منها الطلاب من كل المراحل العمرية داخل دولة الإمارات، و6 دول حول العالم.وتركز حملة هذا العام على تقديم الدعم الشامل للطلبة لمواصلة دراستهم.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن التعليم ليس مجرد حق أساسي، بل هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه المجتمعات المستدامة والمزدهرة. ومن خلال حملة «ألف باء» نجدد التزامنا الراسخ بتمكين الأجيال القادمة محلياً وعالمياً.

واستثمارنا في التعليم هو استثمار في مستقبل مشرق، حيث نؤمن بأن كل طفل يحمل في طياته إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في نهضة مجتمعه».

شكر

وأعرب عن شكره لشركاء الخير والعطاء في دولتنا الحبيبة الإمارات على ثقتهم بدبي الخيرية ودعمهم المتواصل لحملاتها.

ويمكن لأهل الخير والمتبرعين المساهمة في حملة «ألف باء» عبر العديد من آليات التبرع والخدمات الرقمية المبتكرة لدبي الخيرية على موقعها الإلكتروني؛ كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، والحصالات الذكية.