60 طالباً يختتمون معسكر «جمارك دبي» الصيفي

اختتمت جمارك دبي فعاليات «معسكر جمارك دبي الصيفي 2025»، إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلـى تنمية مهارات الأبناء وتعزيز وعي الجيل الصاعد ضمن بيئة تعليمية جمركية تفاعلية وآمنة.

وجاء تنظيم المعسكر تماشياً مع أهداف عام المجتمع، ودعماً للجهود الوطنية الرامية إلـى ترسيخ الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث استهدف المعسكر أبناء الموظفين والمجتمع من المواطنين فـي الفئة العمرية بين 12 و15 سنة، واستقبل خلال شهر كامل نحو 60 طالباً وطالبة، تم توزيعهم على دفعتين بواقع أسبوعين لكل دفعة.

وتضمنت أجندة المعسكر برامج توعوية وتثقيفية متنوعة جمعت بين المعرفة النظرية والتجربة الميدانية، أبرزها جلسات تعريفية حول الملكية الفكرية والبضائع المقلدة، وزيارة غرفة التحكم والسيطرة.

وقال راشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبي: «يأتي معسكر جمارك دبي الصيفي مع رؤية جمارك دبـي في تعزيز الرفاه الوظيفي.

ودعم الموظفين في بيئة العمل، والاستثمار في بناء جيل واعٍ ومتمكن، قادر على فهم التحديات الأمنية والاقتصادية، والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن مستقبلاً.

فالمعسكر الصيفي ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو استثمار وطني في طاقات الشباب، وهذا ما لمسناه من حماس الطلاب واهتمامهم، ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح في غرس القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء لتظل الدائرة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المجتمعية».