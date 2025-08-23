شرطة الفجيرة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وذلك انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة في قطاع المرور، المتمثلة في تمكين التنقل الآمن عبر الطرق باستخدام أحدث الأنظمة المرورية، وتعزيز الوعي والثقافة المرورية بين كل شرائح المجتمع.

وأكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، مدير عام العمليات الشرطية، الحرص على توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من الحوادث، مشيراً إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات شرطة الفجيرة، موضحاً أن خطة الاستعداد لهذا العام شملت تنظيم محاضرات توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.

من جانبه أفاد العميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، بأن الاستعدادات تضمنت كذلك تكثيف انتشار الدوريات المرورية ودوريات الضبط أمام المدارس.

وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب التأكد من جاهزية الشواخص التحذيرية في محيط المدارس لتفادي الحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيراً إلى أن شرطة الفجيرة ستباشر تنفيذ مبادرة «مرحباً مدرستي» للمشاركة في استقبال الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.