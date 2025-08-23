شرطة أبوظبي تعزز التوعية المرورية لسائقي ومشرفي الحافلات

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي ورشة توعوية بعنوان «النقل الآمن واستخدام ذراع قف»، استهدفت سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز أعلى معايير السلامة المرورية وضمان نقل الطلبة بأمان مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 في أبوظبي.

وأثنى العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، على الجهود المبذولة في تنظيم الورشة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر الثقافة المرورية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى السائقين والمشرفين، بما ينعكس إيجابياً على سلامة الطلبة، ويواكب استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان على الطرق.

ولفت إلى أن الورشة تسهم في رفع وعي السائقين والمشرفين بقواعد السير والمرور، وتعريفهم بإجراءات السلامة المرورية داخل الحافلات وخارجها، مؤكداً الأهمية القصوى لوضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات ومسؤولية تستوجب الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية.

وأوضح أن الورشة ركزت على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة وعدم التجاوز، وعدم استخدام كتف الطريق، وترك مسافة أمان كافية، والتوقف التام أثناء الضباب والتقلبات الجوية.